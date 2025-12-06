Подмосковье передало Макеевке еще одну машину для коммунальных работ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в рамках соглашения с подшефными территориями передало Макеевке Донецкой Народной Республики каналопромывочную машину на базовом шасси «КАМАЗ-43253», сообщили в пресс-службе министерства.

Новая коммунальная техника включает следующие функции: обеспечение подачи воды под высоким давлением через гибкий рукав, очистка ливневой и бытовой канализации, водостоков, колодцев, чистка труб специальными головками, устранение засоров и профилактическая промывка труб.

«Наша общая работа дарит макеевчанам долгожданное восстановление домов и дорог, благоустройство общественных объектов, обновление коммунальной техники, пищеблоков в детсадах и школах. Спасибо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кириллу Григорьеву за внимание к каждому вопросу и помощь в развитии жилищно-коммунального хозяйства нашего городского округа», — отметил ранее глава Макеевки Владислав Ключаров.

Техническая единица имеет бак объемом 8 м³, производительность насоса 12,9 м³/ч и работают при температурах от -20 до +40 °C.

Кроме того, новая машина компактна и имеет высокую манёвренность, что обеспечивает эффективное передвижение по узким улицам и труднопроходимым участкам.

Московская область продолжает оказывать разностороннюю поддержку подшефным территориям для устойчивого развития регионов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы – например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», - пояснил глава региона.