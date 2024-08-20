Подмосковье отправило вторую фуру гуманитарной помощи Курской области

Подмосковные волонтеры в рамках поддержанного губернатором региона Андреем Воробьевым проекта «Доброе дело» отправили в Курскую область вторую фуру с гуманитарной помощью в Курскую область.

Во второй фуре, весом в 20 тонн, жители Московской области направили пострадавшим из Курской области в том числе питьевую воду, предметы личной гигиены, сладости, продукты питания, матрасы для пунктов временного размещения, а также предметы одежды, обуви и быта. В рамках акции «Доброе дело» это уже 150 рейс помощи пострадавшим из-за вторжения ВСУ семьям.

Жители Московской области в период с 7 по 14 августа передавали волонтерам все вышеперечисленные предметы и еду. Работу добровольцев курирует региональное министерство информации и молодежной политики.

«Эта акция нашла большой отклик в сердцах жителей Подмосковья, так как речь идет о наших соотечественниках, в чьи дома пришло несчастье. Жители региона максимально включились и собрали более 60 т за очень короткие сроки. Наши волонтеры Подмосковья каждый день работали в распределительном центре Балашихи, тщательно сортируя и упаковывая все собранные товары, чтобы как можно скорее отправить следующий рейс в Курскую область. Мы понимаем, насколько сейчас актуальна эта помощь пострадавшим жителям Курской области, поэтому продолжаем эту работу», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Кроме сбора гуманитарной помощи для тех, кто остался в Курской области, Подмосковье разместило на своей территории жителей эвакуированных территорий региона, куда 6 августа вторглись представители киевского режима. Большая часть размещенных в Московской области людей с курского направления — это дети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что детей из Курской области распределили в комфортные летние лагеря в Московской области.

«Был большой и очень оперативный запрос на эвакуацию, вывоз детей, которые оказались как раз в тех районах, которые были оккупированы. В этой связи силами „Мострансавто“, а также наших коллег <…> все эти дни занимались организацией, сбором детей и, соответственно, доставкой их в Подмосковье», — сказал Воробьев.