Подмосковье отмечает Всемирный день водно-болотных угодий 2 февраля

В Подмосковье 2 февраля отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. В регионе сохраняют и развивают особо охраняемые природные территории для защиты болот, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Всемирный день водно-болотных угодий ежегодно отмечается 2 февраля. В этот день в 1971 году в иранском Рамсаре была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом как место обитания водоплавающих птиц. Документ направлен на сохранение и рациональное использование водно-болотных экосистем.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что болота — одни из ключевых экосистем региона. Ранее они занимали десятую часть территории Подмосковья, формируя уникальные ландшафты и служа средой обитания для сотен видов птиц, животных и растений. Однако из-за осушения для сельского хозяйства и добычи торфа площадь болот сократилась в пять раз.

В настоящее время в Подмосковье создают и реорганизуют особо охраняемые природные территории для сохранения известных болот, таких как Святище, Сетка, Душоновские и Дубненские. Болотные угодья эффективно противодействуют накоплению углекислого газа и по этому показателю превосходят леса аналогичной площади.

Крупнейшие болотные территории региона расположены в заказнике «Журавлиная родина», в Дубненской низине Талдома, а также в Фаустовской пойме «Москворецкого пойменного заказника» и Дединово-Белоомутской пойме реки Оки. Эти объекты включены в список перспективных водно-болотных угодий международного значения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.