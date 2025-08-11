Подмосковье отмечает День малинового торта рекордными объемами производства

11 августа в России отмечают День малинового торта — праздник, посвященный одному из самых любимых и популярных десертов. Этот день стал прекрасным поводом вспомнить богатые кулинарные традиции России, где малина всегда занимала особое место. Сегодня праздник объединяет профессиональных кондитеров и домашних хозяек, продолжающих создавать настоящие шедевры с сочной ароматной ягодой. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Подмосковье вносит свой вклад в сладкую традицию: за полгода объем производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных составил более 8,3 тысяч тонн, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Подмосковные фабрики выпускают 22,3% от общего объема в ЦФО. В 2024 году производители выпустили 15,6 тыс. тонн тортов и пирожных. Таких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы ООО «Калининградхлеб», ООО «Коломенское поле», ЗАО «Щелковохлеб», ОАО «Серпуховхлеб».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили важность поддержки предприятий, которые своими кулинарными шедеврами делают жизнь россиян слаще. Приятно осознавать, что за сладкими рекордами Подмосковья стоят настоящие мастера своего дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.