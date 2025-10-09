Подмосковье организовало российский стенд на международной выставке в Узбекистане

Российские компании представляют свою продукцию в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования на выставке «Aquatherm Tashkent 2025» в Узбекистане. Организатором российского стенда в рамках межрегионального сотрудничества выступил Фонд поддержки ВЭД Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Подмосковье стало «якорным» регионом стенда. Всего свою продукцию и технологии на стенде представили 14 российских производителей, шесть из них — это подмосковные предприятия. Также в мероприятии принимают участие компании из Пермского края, Калужской и Ульяновской областей.

Московскую область на международной выставке представили: производитель санитарно-гигиенической продукции и оборудования для клининга ООО «Мерида» (Дмитровский округ); производитель инженерно-сантехнических, вентиляционных систем ООО «Нимбус» (г.о. Мытищи); производитель полотенцесушителей «Энергетик» (г. о. Электросталь), производитель монтажной пены и герметиков ООО «Полимерторг» (г. Мытищи); производитель воздуховодов для вентиляции ООО «Системные Конвекторы» (Сергиево-Посадский г. о.); производитель гибкой подводки для сантехники ООО«Люкс ЛК» (г.о. Подольск).

Aquatherm Tashkent — ключевая выставка HVAC-технологий (отопление, вентиляция, кондиционирование и сопутствующие продукты) в Узбекистане. Мероприятие проходит с 7 по 9 октября в Ташкенте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.