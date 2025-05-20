Подмосковье оказалось в числе победителей международной программы «Классная страна»

Накануне в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» состоялось подведение итогов международной программы «Классная страна» на 2024/2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В этом учебном году команды из 20 регионов подготовили более 100 образовательных программ для детей и молодежи по 5 направлениям: история и патриотизм, культура, экология, наука и технологии, спорт и здоровый образ жизни. На протяжении полугода школьники, педагоги, представители власти, туроператоры и эксперты работали над проектами, раскрывающими культурное, историческое, природное и промышленное наследие России.

Московская область была представлена во всех основных треках. Команда Мало-Вяземской школы Одинцовского округа победила в специальной номинации «Самый патриотичный туристический продукт» с программой «История веры в Победу». Этот туристический маршрут проходит от Сергиева Посада до Главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот», включая значимые культурные объекты и исторические локации.

В этом году программа «Классная страна» приобрела международный статус. В ней участвовали представители семи зарубежных государств объединения БРИКС+, представившие проекты образовательного путешествия в своих странах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.