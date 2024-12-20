Подмосковье обменялось опытом внедрения регинвестстандарта с регионами

Более 150 участников обменялись опытом внедрения регинвестстандарта, обсудили формирование инвестпредложений, работу с инвесторами и поддержку бизнеса. В рамках форума выступили представители министерства экономического развития РФ и инвестиционных блоков Московской области и других регионов.

В своем приветственном слове первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский рассказал о развитии регинвестстандарта в Подмосковье.

«Инвестиционный стандарт в Московской области работает эффективно. Мы не только успешно внедрили все его компоненты, но и разработали новый — ЦУР «Бизнес», обеспечивающий взаимодействие с бизнесом. В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов агентства стратегических инициатив за 2024 год Подмосковье вошло в топ-3, а в сфере поддержки малого и среднего бизнеса стала одним из лидеров. Наша команда работает над улучшением инструментов, которые облегчают работу предпринимателей и инвесторов. Если необходимо, регион принимает системные решения, меняющие условия для предпринимательской деятельности», — сказал Евгений Подлипенский.

Начальник управления промышленной политики министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Александр Заббаров рассказал про меры поддержки промышленных предприятий региона. Подмосковье показывает более активный рост промышленного сектора по сравнению со средними показателями по стране. В области находится более 1 300 крупных и средних промпредприятий. Для привлечения новых инвестиционных проектов в этой сфере используются различные меры поддержки, такие как возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры, льготные кредиты, соципотека и другие. Предприятия также получают адресную помощь от специалистов Регионального центра компетенций Московской области в рамках нацпроекта «Производительность труда», которая включает поддержку в оптимизации производственных процессов и обучении методам бережливого производства.

Про инвестиционную карту Московской области рассказала начальник отдела развития территорий и зон специального статуса департамента развития инфраструктуры АНО «АИР» Ирина Грачева. Инвестпортал и размещенная на нем инвесткарта с информацией об инфраструктуре, мерах поддержки и тарифах являются элементами регионального инвестиционного стандарта. На данный момент на подмосковной карте представлено более 11 тысяч объектов, доступных для бизнеса. Предприниматели могут подобрать подходящее помещение, землю, в том числе в индустриальных парках и особых экономических зонах с необходимой инфраструктурой. Также на карте можно подать заявку на получение объекта и записаться на его предварительный осмотр.

О внедрении и унификации передовых методов работы с инвесторами в муниципалитетах в своем выступлении рассказал ВРИО директора АНО «АИР» Московской области Игорь Чирков. Он отметил, что в рамках этой стратегии регион вводит муниципальный инвестиционный стандарт. В результате чего каждый инвестор в регионе сопровождается в индивидуальном порядке. А в каждом муниципалитете Подмосковья действует инвестиционный уполномоченный, который отвечает за соблюдение всех стандартов на местном уровне. Он же обеспечивает инвестору оперативную поддержку от региональных институтов сопровождения, если того требует ситуация. Такой подход будет востребован в регионах с большой территорией.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан рассказал про единую систему для обработки запросов предпринимателей и инвесторов в Московской области ЦУР «Бизнес». Она помогает решать не только частные вопросы, но и выявлять системные проблемы. Все запросы регистрируются в единой системе, где за каждым профильным ведомством и администрацией округа закреплены ответственные лица и модератор, следящие за сроками и качеством обработки обращений. Система получила высокую оценку на федеральном уровне и была рекомендована как новый элемент регинвестстандарта.

Перед гостями также выступили заместитель директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Дмитрий Старовойтов, исполнительный директор, заместитель Председателя Правления, НО «НААИР» Рафаэль Хусяиншин, президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Денис Французов, советник директора АНО «Агентство инвестиционного развития» Московской области Марина Юдина, директор центра управления программами и проектами Высшей школы государственного управления РАНХиГС Андрей Кувшинов, директор Московского областного филиала РАНХиГС Арташес Арсенян, а также представители инвестблоков Нижегородской, Тюменской, Тульской, Курской областей и Республики Татарстан.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.