Подмосковье находится в лидерах по наблюдению за зимующими птицами

Москва и Московская область упрочили лидерство в акции по наблюдению зимующих птиц «Российская зима 2024-2025». На сегодняшний день в копилке бердвотчеров — свыше 6 800 наблюдений, далее с большим отставанием расположились Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Пермский край, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

А вот в видовом составе произошли изменения: в топ-3 зимующих птиц впервые оказалась кряква, оттеснив с третьего места снегиря. Это подтверждает выводы орнитологов о том, что все больше особей этого вида отказывается от миграции, оставаясь в Подмосковье. На первом остается большая синица, на втором — лазоревка.

Наиболее интересными видами, которые наблюдались в декабре, стали синехвостка, обыкновенный зимородок, лысуха, камышница, обыкновенный турпан, большая белая цапля, чернозобая гагара, серощекая поганка, полевой лунь, морянка, синьга, деряба, ремез, моевка, пеночка-теньковка.

Организаторами проекта в нашем регионе являются Московское областное отделение «Союза охраны птиц и клуб исследователей природы «Идем лесом!». Присоединиться к проекту можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.