Подмосковье на ПМЭФ представило ИИ-проект, распознающий документы на госуслугах

На ПМЭФ-2025 стенд Московской области посетил вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. Министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник представила Дмитрию Григоренко цифровые проекты региона, среди которых — ИИ-решение по распознаванию документов на регпортале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Распознавание документов на региональном портале госуслуг — среди приоритетных проектов этого года. Искусственный интеллект уже помогает в 70 услугах — от соцподдержки до оформления прав на управление спецтехникой.

При заполнении онлайн-заявки пользователь прикрепляет сканы обязательных документов, которые ИИ мгновенно распознает и анализирует. Верные файлы нейросеть отмечает галочкой. Если же какие-то документы не прошли проверку, заявителю сразу видно, какие именно, и он может тут же их исправить. Ранее подобные ошибки выявлялись, только когда заявление поступало в ведомство, из-за чего людям могли отказать в предоставлении услуги. Такая опция, например, доступна для получения удостоверения многодетной семьи или на право управления самоходными машинами.

В Мингосуправления добавили, на данный момент ИИ уже научился распознавать до 250 различных видов документов — от водительских прав до свидетельств о рождении и браке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.