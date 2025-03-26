Подмосковье на 2 месте в РФ по экспорту игрушек и спортоборудования для детей

Московская область занимает второе место в России по экспорту игрушек, игр и спортивного инвентаря для детей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной предстоящему XV Конгрессу индустрии детских товаров.

«Подмосковье активно экспортирует детскую и спортивную продукцию, занимая второе место в России по объему экспорта этой группы товаров. На сегодняшний день основной объем экспортных поставок продукции приходится на страны СНГ, при этом ряд подмосковных компаний продолжает открывать новые экспортные направления и увеличивать производственные мощности. Так, например, в прошлом году производитель спортивного уличного оборудования „Кенгуру.ПРО“ приступил к строительству второго завода в индустриальном парке „Есипово“, который будет специализироваться на производстве именно спортивных площадок для детей. Инвестиции в реализацию проекта составляют 250 млн рублей. Запустить новый завод компания рассчитывает уже в конце этого года», — отметила Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день спортивное уличное оборудование «КЕНГУРУ.ПРО», в том числе и для детей, размещено более чем в 70 странах мира, в числе которых — Япония, Португалия, Чили и Бразилия. В прошлом году основные экспортные отгрузки осуществлялись в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, ОАЭ и Таиланд. После ввода в эксплуатацию нового завода компания планирует не только увеличить производственные мощности, но и расширить географию поставок.

Еще один производитель из Подмосковья — компания «Лебер», специализируется на производстве игровых площадок для детей. Год назад компания отправила первый контейнер с оборудованием для детей в Саудовскую Аравию, а уже в прошлом году площадки подмосковного производителя установили в Марокко, Иордании и Абу-Даби (столице ОАЭ).

Так, например, продукция «Лебер» установлена в развлекательном комплексе в Дубае City Walk, Пустыне Лива, настоящий самолет с детской площадкой размещен в парке развлечений Boulevard Runway в Эр-Рияде. В этом году компания планирует расширить географию поставок в страны Персидского залива, а в будущем — выйти на рынки Латинской Америки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.