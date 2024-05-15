Подмосковье является стратегическим партнером форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

С 15 по 17 мая в Москве в инновационном центре «Сколково» проходит крупнейшее публичное ежегодное событие в сфере закупок — форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Россия сталкивается с множеством вызовов и угроз, цель которых — ударить по экономике страны и ее будущему. Но говоря о контрактной системе, можно смело утверждать: мы спокойны за отстроенный механизм системы закупок, который позволил создать в эти годы основу для стабильной работы государственного заказа и как итог — целевое использование бюджетных средств. Я уверен, что три дня форума мы проведем с максимальной пользой: услышим мнения друг друга, обменяемся опытом, познакомимся с лучшими практиками своих коллег», — отметил в своем приветственном слове к участникам зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта.

Первый день форума стартовал с традиционного обхода экспозиции, в котором приняли участие первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, Директор форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» Андрей Садофьев, замруководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, замминистра финансов России Алексей Лавров, первый зампред комитета совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, замминистра науки и высшего образования РФ Айрат Гатияров, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта, замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

Обход экспозиции почетными гостями — это важный момент для всех, кто представляет на форуме свою продукцию, сервисы и услуги.

Регионы России традиционно представляют на форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» собственные инструменты развития и цифровые решения в сфере электронных торгов и поддержки малого и среднего предпринимательства. Эти достижения представлены на стендах правительства Московской области, правительства Москвы, Ярославской области, Главного управления организации торгов Самарской области, фонда развития промышленности Краснодарского края, министерств промышленности и торговли четырех новых субъектов РФ.

Московская область представила цифровые решения, которые помогают упростить трудоемкие процессы и повысить производительность труда в сфере закупок. Повышение производительности обеспечивается за счет сокращения трудозатрат. При этом цифровые решения существующей системы закупок и портала исполнения контрактов помогают избегать нарушений.

Министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова рассказала о том, что в Подмосковье создана единая экосистема, которая позволяет мониторить и контролировать любой цикл закупки от ее планирования до исполнения контракта и представляет собой интеграцию таких систем как региональный бюджет, система управления ГАСУ, сама система закупок, портал исполнения контрактов. Аналогичная интеграция с ведомственными и федеральными системами обеспечена и по земельно-имущественным торгам.

«Сокращаем трудозатраты — повышаем производительность! Цифровые решения позволяют достичь необходимых результатов», — сказала Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.