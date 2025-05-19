Подмосковье готово к началу экзаменационной кампании

19 мая в доме правительства Московской области состоялось межведомственное совещание по готовности проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году. По итогам совещания было отмечено, что Подмосковье полностью готово к началу экзаменационной кампании.

«В этом году государственную итоговую аттестацию — ЕГЭ и ОГЭ — пройдут свыше 135 тыс. выпускников региона. Это на 7,5 тыс. больше, чем в прошлом году. В качестве общественных наблюдателей на экзамены привлечены студенты вузов, колледжей и впервые к ним присоединятся более 1 000 родителей», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Экзамены пройдут в 256 пунктах ЕГЭ и 518 пунктах ОГЭ, оборудованных на базе школ региона. В организации государственной итоговой аттестации примут участие более 28 тысяч сотрудников: руководителей пунктов, технических специалистов, организаторов.

«Мы создали все необходимые условия, чтобы экзамены прошли организованно, спокойно и в соответствии с высокими стандартами. Поддержка выпускников в этот период — приоритет для всей системы образования региона», — подчеркнула министр образования региона Ингрид Пильдес.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году стартует 23 мая. Об этом ранее объявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Экзаменационная кампания в Подмосковье пройдет в три этапа:

Основной период — с 23 мая по 11 июня;

Резервные дни — 16–23 июня;

Дни для пересдачи — 3–4 июля;

Дополнительный период — с 4 по 23 сентября (для участников, не прошедших аттестацию).

Единый государственный экзамен — это не только итоговая форма оценки знаний, но и важнейший шаг к получению высшего образования. Успешная сдача ЕГЭ открывает выпускникам путь к новым образовательным и карьерным возможностям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.