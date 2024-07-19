Подмосковье доставило в ДНР спортивный инвентарь для реализации проекта «Старший брат»

В Московской области «Единая Россия» реализует проект «Старший брат» с 2019 года. Он направлен на социализацию и обеспечение досуговой деятельности трудных подростков. С начала проведения специальной военной операции, проект распространили на детей, чьи отцы отправились в зону боевых действий. В 2023 году Донецкое региональное отделение «Единой России» приняло проект у себя на территории. Соответствующее соглашение было подписано в Красногорске.

Передача спортивного инвентаря прошла в ходе открытой тренировки по смешанным боевым искусствам, в которой приняли участие активная молодежь из Региональной Общественной Организации «Народная Дружина» и Донецкой Региональной Общественной Организации «Молодая Республика». Привезла посылку из Подмосковья депутат Совета депутатов в городском округе Звездный городок Анна Москатова.

«Единая Россия» ведет разноплановую работу по поддержке различных категорий граждан. Одним из приоритетных направлений нашей работы в Подмосковье — это, безусловно, дети. За годы работы проекта «Старший брат» у нас в регионе, через него прошли свыше 5 тыс. детей и подростков. И мы очень рады, что наша философия, наш подход находит отражение в других регионах России», — прокомментировал координатор проекта Андрей Урусов.

Открытую тренировку провел руководитель тренерского штаба РОО «Народная Дружина», чемпион ДНР по профессиональному боевому самбо, чемпион открытого кубка ДНР по грепплингу и чемпион ДНР по рукопашному бою Андрей Чичкань.

Он рассказал, что формат наставничества, предусмотренный проектом «Старший брат» удается не только прививать молодежи любовь к спорту, но и плавно интегрировать их в решение различных общественных задач.

«Наши воспитанники регулярно помогают нуждающимся, участвуют в гуманитарных миссиях. Все это проходит неразрывно от процесса занятия спортом. Только так мы можем создать все условия для личностного развития, популяризации и развития здорового образа жизни и воспитания сильного духа», — сказал Чичкань.

Руководитель Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская подчеркнула, что сегодня в России многие общественные объединения, политические партии объединяются вокруг решения стратегических задач, стоящих перед страной.

«Здоровое Отечество регулярно оказывает помощь жителям освобожденных территорий. На данный момент мы уже достигли больших результатов: доставили 520 тонн гуманитарной помощи, передали 270 транспортных средств для нужд жителей. Особое внимание уделяем восстановлению инфраструктуры городов — построены и функционируют 12 детских досуговых центров и 9 спортивно-досуговых объектов. Организовали более 112 досуговых мероприятий для детей и взрослых: мастер-классы, встречи с олимпийскими чемпионами, новогодние елки, соревнования, детские представления и другие тематические мероприятия. Нам важно не останавливаться на достигнутом, а помогать там, где об этом просят. Мы с радостью присоединились к проекту „Старший брат“, который позволит молодым людям, в том числе, благодаря нашей помощи осуществлять тренировочный процесс с хорошей экипировкой

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.