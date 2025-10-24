Смысл Дня народного единства выходит далеко за рамки календарного праздника, а идеи сплоченности, суверенитета и традиционных ценностей давно стали частью общественного сознания, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«С 2005 года можно заметить, что первоначальный политический подтекст праздника постепенно уходит на второй план, уступая место его подлинному смыслу — идеям единства, преемственности и общих ценностей. О традиционных ценностях, о разных аспектах суверенитета и национального единства России говорят каждый день, а не только 4 ноября», — отметил Сипров.

Он уточнил, что разного рода праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате нужны, но лишь как часть информационной политики государства.

«Последние 20 лет русской истории показали, что эта ценностная модель не нуждается в искусственной поддержке, она не просто жизнеспособна, она органична для подавляющего большинства граждан нашей страны, причем независимо от социального статуса, вероисповедания и национальности. Это подтвердила и Русская весна 2014 года, и события, связанные с СВО, и всенародная поддержка президентского политического курса», — подчеркнул эксперт.

Сипров отметил, что, конечно, есть и будет меньшинство, — это те, кто кровно заинтересован в том, чтобы Россия «навсегда осталась сырьевым придатком Запада», и те, кто просто неспособен повзрослеть.

День народного единства в России отмечается 4 ноября. Это государственный праздник, установленный в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польской интервенции во время Смутного времени. В городах проходят массовые мероприятия, митинги и праздничные шествия, а также концерты, выставки и другие культурные активности.

