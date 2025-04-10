Подлинные плакаты с изображением В. И. Ленина можно увидеть на выставке в Ступине

Открытие уникальной выставки «Образ вождя, образ времени» состоится 18 апреля в художественной галерее «Ника» в Ступине. В экспозицию вошли подлинные плакаты с изображением Владимира Ленина из собрания Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как отмечает ученый секретарь Ступинского историко-краеведческого музея Юлия Леснова, тема «ленинианы» занимала особое место в советском искусстве, став одной из самых востребованных и глубоко разработанных.

«На выставке будут представлены плакаты, являющиеся частью этого масштабного культурного явления. Произведения графики не только отражают биографию Владимира Ленина и ключевые этапы становления советской власти, но и запечатлевают атмосферу того времени через изображение обстановки, предметов быта и одежды», — уточняет Леснова.

Открытие выставки запланировано на 18 апреля в 14:00 по адресу: г. Ступино, ул. Бахарева 8.

Школьники и студенты смогут посетить ее по Пушкинской карте.

Выставка «Образ вождя, образ времени» будет открыта для посещения до 31 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.