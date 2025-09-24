Подходит к завершению модернизация детской площадки в мкр Красный Электрик

В настоящее время в мкр. Красный Электрик в Ногинске продолжаются работы по модернизации детской игровой площадки, передает пресс-служба администрации Богородского городского округа.

На глазах у жителей дома № 1 по ул. ТУСМ морально устаревшая детская площадка превращается в новый, современный игровой комплекс.

Работы начались в начале сентября. Были проведены работы по уплотнению песка с последующей укладкой геотекстиля, щебня и асфальтобетонного основания.

В настоящее время работы по обустройству ДИП подходят к завершению. В ближайшее время будет установлено освещение и видеонаблюдение. Объект планируется сдать до конца этой недели. Площадь комплекса составит 150 кв. м. и будет посвящена дендрологии.

Напомним, что в этом году в план работ по замене площадок вошли 19 адресов. В адресный перечень вошли такие населенные пункты, как г. Ногинск (12 дворов), г. Старая Купавна, г. Электроугли, деревни Марьино, Зубцово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.