Подготовку парков к летнему сезону обсудили в администрации Одинцовского округа

На еженедельном совещании главы Одинцовского округа Андрея Иванова обсудили устранение дефектов в рамках подготовки парков к летнему сезону. Все выявленные дефекты в парках муниципалитета должны будут до 27 апреля, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Выявленные дефекты в парках необходимо полностью устранить. Под дефектами мы понимаем уборку территории, починку и покраску всех элементов, конструкций. Мы должны подготовить и открыть сезонные коммерческие точки. Большая часть этих работ уже выполнена», — сказал Андрей Иванов.

К настоящему моменту в парке «Захарово» были проведены три субботника, выполнена акарицидная обработка территории от клещей, а также устранены выявленные дефекты при подготовке к летнему сезону. Всего в парке «Захарово» было зафиксировано 33 дефекта, все они исправлены на 100%: выполнена опиловка сухих веток, покрашены урны, ярмарочные домики, фонари, скамейки и металлические ограждения.

Как сообщила директор МБУК «ОПКСИО» Мария Макарчук, на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Л. Лазутиной, Трехгорки и Центральной площади было выявлено 129 дефектов. На сегодняшний день устранено 103.

«Установка новой веломойки была произведена 20 апреля, она подключена к центральному водоснабжению. Кроме того, установили тротуарную плитку и выполнили благоустройство прилегающей территории. Также был выполнен ремонт дорожно-тропиночной сети на территории «Лазутинки» и Новой Трехгорки. Начались работы по восстановлению газонов и клумб, покраске урн и лавочек. Промывка стелы «2000 лет от Рождества Христова» и уборка на Центральной площади были произведены 22 апреля. На всех территориях прошли по три субботника, участие в них приняли более 500 человек. В рамках проведенных экологических акций участники собирали мусор, валежник, старую листву. Также производилась опиловка сухостоя. Акарицидная обработка от клещей на парковых территориях будет выполнена 24 апреля», — рассказала Мария Макарчук.

Глава округа обратил внимание на то, что после субботников остается много порубочного материала, который обязательно нужно убирать. Порубочные остатки перетаскивают ближе к дорожкам, чтобы службам было удобно вывозить на тележках, тачках и прицепах.

В парке Малевича проведены работы по сбору мусора, листвы, валежника, опиловке сухостойных и удалению аварийных деревьев, а также подготовке фонтанов к запуску. Осталось покрасить элементы на парковке и выровнять покрытие на дороге. В парке «Раздолье» очистили, промыли и отремонтировали МАФы, привели в порядок территорию, а также устранили аварийные деревья. На объекте продолжаются работы по выравниванию дорожек. В «Городском парке» Звенигорода и «Парке Героев 1812 года» привели в порядок МАФы, собрали листву и валежник с газонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.