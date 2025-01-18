Подготовку купели проверили в селе Комарево

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Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с благочинным Озёрского благочиния отцом Евгением и старостой Ириной Гуслянниковой осмотрели купель при Никольском храме в селе Комарёво, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В крещенский сочельник на территории Городского округа Коломна откроются семь оборудованных купелей. Окунуться в освящённую воду верующие смогут в Андеевском, Грайворонах, Богдановке, Комарёве, Сосновке, Сенницах и купели Иоанно-Богословского храма в Коломне.

Здесь все готово к традиционному обряду погружения в воду.

«Пожалуйста, берегите себя и своих близких — купайтесь только в оборудованных для этого местах, где дежурят спасатели и медицинские работники. Выход на лёд водоёмов опасен для жизни!» — сказал Александр Гречищев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.