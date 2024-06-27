Подготовку к зиме и другие вопросы обсудили на форуме «Управдом» в Дубне

В Дубне прошел форум «Управдом», участники которого обсудили результаты участия округа в программе капремонта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Об утеплении старого жилого фонда Левобережья, где в торцевых комнатах холодно, о том, как дому, построенному в 1980-х годах, попасть в программу капремонта, сколько стоит замена лифтовой системы в девятиэтажке. Поднимались самые разные вопросы. Основной темой стала подготовка к зиме. Дубненцев призвали активнее участвовать в этом процессе — внимательнее контролировать работу управляющих компаний.

«На что необходимо обратить внимание — на ресурсные вещи. Это теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения, холодного, канализации. Все должно быть выполнено в полном объеме, чтобы был закрыт, так называемый, тепловой контур», — пояснил заместитель главы г. о. Дубна Павел Гришин.

Обсудили также результаты участия Дубны в программе капремонта. Представитель компании-подрядчика отчитался по запланированным на ближайшее время работам и по выполненным задачам.

Чтобы понять, что нужно изменить к лучшему, что поправить, требуется услышать мнения жителей, их предложения по конкретному двору, дому, подъезду. Именно с этими целями — наладить прямой диалог между горожанами и специалистами в сфере ЖКХ -проводится несколько раз в год форум «Управдом».

В Московской области есть большие планы по капитальному ремонту многоквартирных домов, в течение трех лет работы пройдут в 4,4 тыс. домов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В течение 2023 года капремонт пройдет 1,1 тыс. домов и в 6,1 тыс. подъездов.