сегодня в 18:32

Подготовку к осенне-зимнему периоду обсудили на форуме «Управдом» в Шатуре

В Шатуре прошел форум «Управдом» с участием инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он прошел в «Коробовском Доме культуры».

На мероприятии осветили ряд вопросов:

1. подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду

2. ремонт подъездных групп МКД

3. регламент уборки контейнерных площадок

4. переход на электронный единый платежный документ

В состав участников форума вошли представители администрации муниципалитета, заместитель начальника территориального отдела № 1 территориального управления ЮГ министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, управляющие организации, председатели советов МКД, жители и активисты городского округа.

Завершился форум открытым диалогом с жителями, которые задавали участникам «Управдома» интересующие их вопросы.

Ранее министерство сообщало, что подобные форумы «Управдом» уже прошли в Солнечногорске, Химках и Орехово-Зуево.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.