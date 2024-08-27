Подготовку к новому учебному году в Пушкинском оценили на совещании с губернатором

Подготовку к новому учебному году в Пушкинском оценили на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«2 сентября в рамках партийного проекта „Единой России“ „Новая школа“ торжественно откроем три школы Пушкинского после капитального ремонта, одна школа на 550 мест в Заветах Ильича впервые примет учеников. В этом году в школы округа зачислено 34 300 человек, в первые классы пойдут 4 304 ребёнка. В эту среду пройдет ежегодная „Августовская педагогическая конференция“, где вместе с учителями выстроим план работы на предстоящий учебный год», — рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Также были подведены итоги: 19 учреждений образования вошли в зеленую зону рейтинга Московской области, 4 учреждения — в желтую. Это хороший результат.

Главное на сегодня — безопасность. Подъездные пути и территории школ будут патрулироваться сотрудниками охранных предприятий и кинологами. Проверили готовность 9 школьных автобусов. Торжественные линейки пройдут во всех 23 образовательных комплексах нашего округа. Учащихся 1-4 классов будут угощать мороженым от губернатора региона. Также запланированы мероприятия в парках, афиши разместим позже.

Также озвучили план по обновлению учебных заведений на 2025 год. Работы по капитальному ремонту планируется провести в:

- Гимназии № 3 в Ивантеевке;

- Центре образования № 1 в Красноармейске;

- Школе поселка Ашукино (основное здание).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.