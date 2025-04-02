Подготовка парков к летнему сезону в Подмосковье идет полным ходом

В министерстве благоустройства Московской области рассказали о подготовке парков региона к летнему сезону 2025 года. На территории Подмосковья расположены 209 парков и лесопарков, которые в прошлом году привлекли 84 миллиона посетителей. С начала этого года их посетили более 20 миллионов человек, сообщает пресс-служба ведомства.

«Подготовка парков к летнему сезону началась уже в марте. Мы провели работу по выявлению дефектов, которые возникли в парках за зимний период. До 6 апреля мы будем заниматься устранением этих недостатков и подготовкой объектов сервисов и услуг. В общей сложности в работах участвуют более 1,6 тыс. человек технического персонала. Ежедневно в смене задействовано не менее 750 сотрудников и 175 единиц уборочной техники. С 7 апреля главы округов начнут обходы территорий парков, а до конца месяца все парки региона будут приведены в порядок. Важно не только создавать новые парки и лесопарки, но и обеспечивать их комфорт, чистоту и безопасность. Поэтому весной необходимо своевременно начать подготовку к летнему сезону», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По итогам выездных проверок в парках было зафиксировано 964 ресурсных дефекта. Плановая дата устранения оставшихся дефектов — 6 апреля.

На прошедших выходных в 37 парках уже провели уборку. Все парки оборудованы камерами видеонаблюдения, более 3,5 тыс. из них в системе «Безопасный регион». Эта система не только позволяет отслеживать количество посетителей, но и помогает оперативно находить заблудившихся посетителей.

Подготовка пунктов проката к летнему сезону включает технический осмотр и обслуживание инвентаря, инструктаж персонала и генеральную уборку.

К летнему сезону на территории парков будут функционировать более 2 тыс. объектов бизнеса. Из них 560 — точки питания и кафе, а 719 — мобильные торговые объекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.