Подготовка памятников к 80-й годовщине Победы завершается в Балашихе

Масштабная подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ведется в Балашихе. Всего до 9 мая отремонтируют 63 памятника, посвященных героям и событиям военных лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день на 30 объектах работы уже подходят к завершению, на 20 памятниках активно ведутся реставрационные мероприятия, на оставшихся 13 — работы завершат к празднованию Дня Победы.

Стелы в деревнях Федурново и Черное, а также памятники погибшим воинам в Агрогородке и деревне Фенино уже готовы на 95%, завершение работ запланировано на начало мая. Также активно ведутся работы на обелиске боевой славы в Новом Милете и закончатся до 5 мая.

Полностью ко Дню Победы уже готовы памятный знак на месте штаба связистов в Никольско-Трубецком, памятники павшим воинам в квартале Пехра-Покровский и Герою Советского Союза в Салтыковке, а также обелиск работникам Балашихинской хлопкопрядильной фабрики и мемориальный комплекс «Воинам-землякам».

В этом году в Балашихе появится еще один памятник. Он будет посвящен молодой послевоенной семье и расположится в сквере семьи, любви и верности в микрорайоне Заря. Эскиз памятника уже согласован с жителями и ветеранами микрорайона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.