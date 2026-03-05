Подготовка ко взрослой жизни: в России начали проводить детские «свадьбы»

В Саратове во Дворце бракосочетаний начали проводить детские «свадьбы». В оригинальной экскурсии могут принять участие детсадовцы, школьники и студенты. Среди них выбирают жениха и невесту и проводят церемонию со всеми прелестями, но понарошку, сообщает «Подъем» .

Далеко не все пользователи Сети и жители города позитивно отнеслись к такой инициативе. Многие считают, что детей рано готовят ко взрослой жизни. Однако уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Васильева не увидела в этом ничего плохого.

«Ребенок знакомится с устройством межличностных отношений. Игры в „дочки-матери“, в „семью“ — одни из самых популярных и любимых у детей дошкольного возраста. Никого не смущает, когда дети, играя, выполняют роли мамы и папы, кормят и пеленают „ребенка“» — ответила она.

По словам Васильевой, регион активно развивает традиционные ценности и духовно-нравственное воспитание детей. Во Дворце бракосочетаний подтвердили, что действительно проводят подобные «церемонии». Однако подчеркнули, что настоящая роспись возможна только с 18 лет.

