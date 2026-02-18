Подготовка к весеннему половодью началась в Волоколамском округе

В Волоколамском округе заранее готовятся к периоду весеннего половодья. Территории, которые уже подтапливало в прошлом, держат на особом контроле, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава округа Наталья Козлова вместе с заместителем Алексеем Винтовым выехала к СНТ «Висла», чтобы оценить текущую ситуацию. В прошлые годы во время паводка здесь фиксировали подтопления.

Ранее на мосту, который ведет к СНТ, провели серьезные работы: установили дополнительные водопропускные трубы, заменили две трубы на конструкции диаметром один метр и расширили русло реки. Во время выезда проверили состояние водосливов и убедились, что проходу талых вод не мешают валежник и кустарники.

«Мы уже сейчас готовимся к весеннему половодью и принимаем необходимые меры. Подготовили коммунальную технику и запас строительных материалов, чтобы при необходимости оперативно устранить последствия подтоплений», — отметила Наталья Козлова.

Сотрудники отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям регулярно осматривают участки, которые ранее попадали в зону подтопления. Специалисты проверяют состояние дренажных каналов и организуют патрулирование в наиболее уязвимых местах для быстрого реагирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев