Подготовка к отопительному зимнему периоду в Дмитровском округе продолжается

В Дмитровском городском округе продолжают подготовку к зиме. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Котельной в городе Яхрома на Шлюзовом переулке — более шестидесяти лет. Пять котлов, один из которых в зимний отопительный период остаётся в резерве, подают горячую воду и тепло в 74 многоквартирных дома, 5 садов, школу, школу-интернат, больницу и бассейн.

«Это большая часть Яхромы, поэтому нам важно подготовить и эту котельную, и сети к отопительному сезону так, чтобы никаких серьёзных срывов в подаче тепла людям и на специальные объекты не было», — рассказал заместитель главы Дмитровского городского округа Сергей Колков.

Во время недавно прошедших планово-предупредительных работ была проведена опрессовка оборудования котельной и тепловых сетей, проведено техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, оборудования химводоподготовки, котлов. Те участки сети, которые при опрессовке показали течь, сейчас будут меняться.

«На следующий год у нас уже запланирована замена одного из котлов, так как он практически выработал свой ресурс. Эти работы будут проводиться в рамках государственной региональной программы по капремонту сетей. Также дал поручение руководству МУП „ДУ ЖКХ“, которой принадлежит эта котельная, до начала отопительного сезона отремонтировать кровлю крыши и провести остекление», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Прорабатывается и вопрос улучшения работы ливневой системы. Во время выпадения большого количества осадков с улицы Большевистской идут сильные потоки воды, которые ведут к подтоплению здания котельной.

Как рассказал Сергей Колков, будет перекладываться ливневая канализация и водоотвод ливневых стоков так, чтобы они проходили за котельной. Эти меры позволят снять вопрос о подтоплении ливневыми стоками котельной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.