Подготовка к отопительному сезону в Клину выполнена на 100%

В данный момент теплосетевое хозяйство округа Клин готово к предстоящей работе зимой на 100%. Подготовлены 254,7% тепловых сетей, на них полностью выполнены гидравлические испытания. Из 64 котельных подготовлены 63 (98,5% плана), проведено 84 противоаварийные тренировки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В части водоснабжения из 22 ВЗУ подготовлено 21 (95,5% плана) и 411 км водопроводных сетей из 447,3 км (92,5% плана).

К работе в осенне-зимний период подготовлено 912 МКД из 1204 МКД (75,5%).

«Учитывая масштабную модернизацию теплоэнергетического комплекса округа, готовность Клина расценивается, как достаточно высокая», — подытожила приведенные цифры глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Она напомнила, что округ реализует одну из самых масштабных концессий совместно с «Газпром теплоэнерго МО», в рамках которой в округе построено 14 блочно-модульных котельных, проведено техническое вооружение 7-ми ЦТП, построено и реконструировано 14 участков тепловых сетей.

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы на 18 объектах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.