Подготовка к ЕГЭ-2024 в Подмосковье идет полным ходом

В Мытищинской школе № 32 начался региональный этап подготовки специалистов, которые будут осуществлять контроль за проведением ЕГЭ в 2024 году. Обучение направлено на подготовку технических специалистов, ответственных за работу системы видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Использование видеонаблюдения в ППЭ является обязательным требованием для проведения экзаменов в соответствии с федеральными стандартами. Участники обучения ознакомились с нормативными актами, проанализировали проблемы предыдущего года и получили консультации по техническим аспектам проведения экзаменов в 2024 году.

В мероприятии приняли участие представители министерства образования, министерства государственного управления, компании «Ростелеком», Калуги Астрал и регионального центра обработки информации Московской области.

На федеральном портале «СМОТРИЕГЭ» за проведением экзаменов следят федеральные и региональные наблюдатели. В случае выявления нарушений в работе пункта проведения, он получает соответствующее предупреждение и должен немедленно устранить выявленные проблемы. На обучении были рассмотрены все технические аспекты данной процедуры.

9 апреля обучение пройдут члены государственной экзаменационной комиссии Московской области, а 10 апреля — руководители ППЭ.



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.



Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят – проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».