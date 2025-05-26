Подготовка частного дома к летнему сезону: как обезопасить жилье от пожара

Проверка дачного или частного дома перед началом летнего сезона — важный этап, который позволяет обеспечить комфорт и долговечность жилья, а также безопасность людей. Дом постоянно подвергается воздействию холода, влаги, жары, а при смене сезонов могут происходить резкие скачки температуры и влажности. Поэтому систематический осмотр и подготовка становятся необходимыми, сообщили РИАМО в пресс-службе компании РОКВУЛ.

Как россияне проверяют дома после зимы

По результатам опроса, приуроченного к началу весенне-летнего строительного сезона, более половины (67%) респондентов признались, что в первую очередь после зимы проверяют состояние проводки, 53% — целостность системы газоснабжения, работоспособность систем водоснабжения и отопления (печей и каминов) волнует 47% и 46% участников опроса соответственно.

Почти половина респондентов (45%) проверяют состояние углов и перекрытий здания на предмет протечек и плесени, сохранность кровли и состояние цоколя волнуют 38% и 36% россиян соответственно, водостоки и сохранность оконных рам и откосов проверяют 76% и 35% опрошенных.

Результаты опроса подтверждают и данные МЧС: именно неисправности проводки, систем отопления и газоснабжения зачастую являются причинами пожаров.

Как уберечь дом от пожара

Нарушение целостности электропроводки — одна из самых частых причин возникновения пожаров. Старая или поврежденная проводка может перегреться, вызвать короткое замыкание или искрение.

По данным МЧС, в 2024 году произошло более 344 тыс. пожаров, более 96 тыс. из них — в жилых домах и квартирах. В пожарах погибли 7,3 тыс. человек. Поэтому важно не реже раза в год проверять состояние проводки, особенно если дом старый или давно не ремонтировался.

Именно возгорание проводки — одна из самых распространенных причин пожаров. Также следует убедиться в исправности розеток, выключателей и распределительных щитков. Для минимизации риска возгорания важно проверять герметичность газовых соединений, очищать и тестировать котлы и печи перед стартом использования.

Надежная изоляция каминов позволяет исключить риск пожара, так как качественные материалы снижают нагрев отделки, защищают внутренние поверхности очага от разрушительного воздействия тепла. Например, теплоизоляционные плиты выдерживают температуру поверхности до +530 градусов. Плиты разработали специально для защиты конструкций, находящихся вблизи топки.

«Плиту следует устанавливать в каркас внутри камина на расстоянии не менее 40 мм от корпуса топки. Фольгированная поверхность плиты должна смотреть внутрь конструкции. Для обеспечения максимальной пожарной безопасности перекрытия, пересекающего дымовую трубу, необходимо обустроить декомпрессионную камеру, установив еще одну теплоизоляционную плиту горизонтально», — сказал менеджер по развитию сегментов DIY и «Акустика» компании РОКВУЛ Александр Коршунов.

При покупке негорючего материала нужно требовать подтверждающие документы, а не верить продавцам на слово, иначе материалы могут представлять опасность для здоровья. По словам врачей, синтетические материалы, например, пластик, при нагревании и возгорании становятся источником токсичных выделений, одно из самых опасных среди них — цианистый водород (парообразная синильная кислота). Токсичные вещества проникают в организм через органы дыхания, слизистую оболочку глаз, кожу, желудочно-кишечный тракт. И в первую очередь от их воздействия страдает центральная нервная система.

Важно поддерживать противопожарные системы в исправном состоянии. Для этого необходимо установить и регулярно проверять дымовые и тепловые извещатели, разместить огнетушители в ключевых местах — кухне, гараже, технических помещениях и рядом с камином.

Что делают россияне для защиты домов от пожара

В ходе опроса россияне также ответили на вопрос, что они делают для защиты дачных строений и частных домов от пожара. Допускалось несколько вариантов ответов. 66% рассказали, что следят за состоянием проводки, каминов и печей, газоснабжения. 33% отметили, что проводят обработку зданий огнебиозащитой, а 65% установили предохранители от короткого замыкания.

В исследовании не учитывалась роль человеческого фактора в возникновении пожаров, но об этом всегда нужно помнить. По данным МЧС, каждый третий пожар возникает именно по причине халатного отношения человека (например, курения в помещении).

Следуя противопожарным правилам, можно значительно сократить риск возникновения пожара, а также уберечь имущество, а главное — свои здоровье и жизнь.