Подъезд в Балашихе признали лучшим в регионе

Подъезд № 2 дома № 12 на улице Луговой в микрорайоне Железнодорожный Балашихи занял первое место в ежегодном конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Итоги конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» подвели на торжественной церемонии в правительстве Московской области. Жители победившего подъезда № 2 дома № 12 на улице Луговой в Балашихе получили диплом и экскурсионную поездку в Серпухов — Тарусу.

На конкурс поступили 38 заявок. По итогам голосования во второй этап прошли 17 подъездов. Работы оценивали представители министерства, управляющих компаний, ассоциации председателей советов многоквартирных домов и жители. Главными критериями стали уровень ремонта, состояние входных групп, организация освещения и оформление внутреннего пространства.

«У нас есть план по ремонту подъездов, и появилась такая хорошая традиция, если позволяет пространство, то мы его по-особенному оформляем. Вместе с жильцами мы разработали проект и воплотили его. В этом году этому подъезду было ровно 40 лет, и вот такой подарок мы сделали жителям», — рассказала генеральный директор управляющей организации Нина Титова.

Во время ремонта в подъезде заменили пластиковые окна и плитку на этажах, создали декоративные элементы.

Конкурс прошел в рамках программы «Мой подъезд». В 2026 году по этой программе в Подмосковье отремонтируют 3 095 подъездов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.