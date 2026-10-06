В Бронницах проведут фольклорный фестиваль-конкурс «Добро»

Областной открытый фестиваль-конкурс фольклорных ансамблей и солистов «Добро» пройдет 17–18 октября в Бронницкой детской школе искусств. В программе — конкурсные выступления и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль-конкурс «Добро» входит в программу межрегиональных фольклорных чтений имени Петра Глебовича Яркова и направлен на сохранение культурного наследия России. Народные традиции служат основой для развития современных направлений национального художественного творчества — самодеятельного и профессионального.

К участию приглашают вокальные коллективы фольклорной направленности и ансамбли народной песни, учащихся фольклорных отделений и отделений народного пения музыкальных школ и детских школ искусств, а также участников фольклорных студий учреждений досуговой сферы. Конкурс пройдет в номинациях «Хоры», «Ансамбли», «Ансамбли малых форм», «Вокал-соло» и «Учитель и ученик».

Мастер-классы помогут участникам и зрителям подробнее узнать о фольклорной культуре и ее особенностях. Для гостей также выступит народный хор Московского областного базового музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина.

Заявки в оргкомитет фестиваля-конкурса принимают по электронной почте brondshi@yandex.ru. Контактный телефон: +7 (496) 466-51-54.

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