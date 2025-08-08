Поддержка аграриев Подмосковья на полевые работы выросла более чем на 40%

За первое полугодие АО «Россельхозбанк» направил на поддержку сезонных работ аграриев Московского региона 7,3 млрд рублей, что на 42% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество выданных кредитов также выросло на 42%, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Практически весь объем этих средств предоставлен на льготных условиях, что позволяет нашим сельхозтоваропроизводителям обновлять парк сельхозтехники, приобретать качественный семенной материал и развивать агротехнологии. Это повышает урожайность и укрепляет продовольственную безопасность. Например, в этом году мы планируем увеличить валовый сбор по овощам, картофелю, зерновым и масличным. В Подмосковье также предусмотрены льготные краткосрочные кредиты под 8,3% годовых, аграрии уже освоили более 280 млн рублей. Продолжаем создавать условия для развития агробизнеса, в том числе через сотрудничество с финансовыми организациями», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В первом полугодии Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по объемам кредитования сезонных работ от Россельхозбанка. Помимо крупных сельхозпредприятий, также увеличилась поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Мы гордимся тем, что за первое полугодие 2025 года Россельхозбанк смог увеличить финансирование сезонных работ Московского региона. Россельхозбанк продолжает укреплять партнерские отношения с аграриями, обеспечивая их необходимыми финансовыми ресурсами для развития», — прокомментировал директор центра розничного и малого бизнеса Россельхозбанка Владимир Капранов.

В России с начала года Россельхозбанк направил на поддержку сезонных работ 494,4 млрд рублей, это на 5% превышает показатели прошлого года. Количество выданных кредитов выросло на 6%. Почти половина из них предоставлены в рамках механизма государственной поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.