Поддельные документы выявлены у тракториста в Истре

Инспекцией управления Гостехнадзора по городским округам Красногорск, Истра и ЗАТО Восход был выявлен факт подделки документов у владельца самоходного транспортного средства, обратившегося за их заменой, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«В рамках оказания государственной услуги по замене удостоверения тракториста-машиниста гражданином было предъявлено свидетельство о регистрации по месту пребывания, выданное отделом по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Истра. При проверке документов было выявлено, что свидетельство имеет признаки полной подделки, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Выдача данного удостоверения не подтвердилась, материалы в отношении нарушителя переданы в ОМВД Российской Федерации по городскому округу Истра, Дедовский отдел полиции для проведения дальнейшей проверки и принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ».

На прошлой неделе подобный случай был выявлен инспекцией управления Гостехнадзора по Богородскому округу, округам Электросталь, Черноголовка, Балашиха и Реутов. При проведении технического осмотра самоходного транспортного средства у его владельца также были выявлено поддельное удостоверение тракториста-машиниста.

За прошедшую неделю в Подмосковье Гостехнадзором Минэкологии: совершено 671 регистрационных действия в отношении самоходных машин; проведено 1592 технических осмотра самоходных машин; выдано/заменено 436 удостоверения тракториста-машиниста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.