Поддельная бирка: стерилизованная собака-бомж стала многодетной матерью в Керчи

В Керчи бездомная собака с отметкой о стерилизации стала матерью пятерых щенков. Зоозащитники считают, что бирка на ее ухе поддельная, сообщает «Mash на волне» .

На бездомную собаку с щенками обратили внимание прохожие на улице. Они вызвали волонтеров, те осмотрели хвостатую и увидели на ней бирку о стерилизации. Тем не менее шва на ее теле не нашли. Также у хвостатой присутствовали матка и яичники.

Кто повесил собаке бирку о стерилизации — неизвестно. При этом в Керчи много животных с такими же метками. Есть риски, что они тоже поддельные.

На следующий день после обнаружения собаку, ставшую многодетной мамой, стерилизовали.

В городском департаменте коммунального хозяйства отметили, что историю о поддельной метке слышат впервые. Там отметили, что бирка им не принадлежит, так как уже около восьми месяцев в Керчи нет подрядчика, который занимался бы отловом и стерилизацией животных. Власти занимаются поиском нового подрядчика.

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