Подделку косметики можно вычислить за секунды: на что нужно обратить внимание

Ошибки на упаковке, отсутствие кодов и странные надписи могут указывать на фальсификат, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«При покупке косметики и парфюмерии важно обращать внимание на маркировку и страну происхождения товара. На упаковке должны быть указаны штрих-код, номер партии, срок годности, состав и данные производителя или официального импортера, а также описание условий хранения, сведения о способе применения продукта. Если такой информации нет, это должно насторожить: товар может быть поддельным», — предупредила Филева.

Она уточнила, что отсутствие указанных данных, ошибки в написании бренда, некачественная печать или поврежденная упаковка могут указывать на подделку.

«По номеру партии — уникальной комбинации из букв и цифр — можно проверить дату производства и срок хранения продукта. Сделать это можно на специальных сервисах, например CheckFresh или CheckCosmetic. Штрих-код также можно проверить через онлайн-сканеры или мобильные приложения: они показывают страну регистрации кода и производителя», — сказала дерматолог.

Филева отметила, что совпадение кодов не гарантирует подлинность на 100%. Чтобы не нарваться на подделку, косметику и парфюмерию стоит покупать только у официальных продавцов, в крупных сетях или у авторизованных дистрибьюторов.

