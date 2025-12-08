Подчеркивает связь поколений защитников: почему День Героев Отечества так важен

В условиях современных вызовов День Героев Отечества особенно важен: он подчеркивает связь поколений защитников страны и показывает молодежи, что героизм остается неизменной ценностью российской истории, сообщил РИАМО заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов.

«Сегодня, когда страна проходит через серьезные вызовы, День Героев Отечества приобретает особый смысл. Он напоминает, что сила страны всегда держалась на людях, которые защищали ее в разные эпохи — от дореволюционной и советской истории до сегодняшних событий. Это единая линия поколений, где каждое внесло свой вклад в безопасность и устойчивость государства», — сказал Рожнов.

Парламентарий подчеркнул, что для молодежи такие примеры особенно важны.

«Они показывают, что героизм — это не обстоятельство времени, а ценность, которая сопровождает нашу историю на протяжении веков. И нынешние защитники, как и их предшественники, действуют из чувства долга и ответственности за страну», — резюмировал депутат.

В России 9 декабря отмечается День Героев Отечества. Праздник возродили на основе исторической традиции чествования кавалеров ордена Святого Георгия. В качестве высшей военной награды он был восстановлен в 2000 году.

В этот день принято чествовать Героев России и СССР, полных кавалеров ордена Славы, кавалеров ордена Святого Георгия и граждан, награжденных тремя и более орденами Мужества, в том числе посмертно.

