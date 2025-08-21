Подбор покрытия: не про моду, а про комфорт и практику

Когда мы начинаем ремонт, выбор напольного покрытия кажется простой задачей — до тех пор, пока не сталкиваемся с десятками вариантов. Ламинат, линолеум, паркет… У каждого есть свои особенности, преимущества и нюансы укладки. Наши специалисты регулярно помогают клиентам подобрать покрытие, которое не только выглядит уместно, но и отвечает повседневным требованиям.

Важно учитывать стиль помещения, нагрузку на пол, бюджет и уход. Покрытие для кухни и гостиной требует разного подхода — и по влагостойкости, и по дизайну. Расскажем, когда лучше выбрать паркет, а когда — линолеум или ламинат. Дадим советы по сочетанию с мебелью и освещением.

Ламинат: практично и удобно

Ламинат — прочное и универсальное покрытие с простым монтажом. Он имитирует дерево, плитку, камень, бетон — легко вписывается в любой стиль. Подходит для квартир, офисов, дач. Особенно популярен у семей с детьми и животными — за счет легкого ухода и устойчивости к царапинам.

Хорош для теплого пола. Главное — выбрать подходящий класс износостойкости и качественное замковое соединение. Повреждённые панели можно заменить поштучно — быстро и без демонтажа всей поверхности.

Фото - © Смешанные деревянные полы/Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Линолеум: практичность и комфорт

Линолеум часто недооценивают, но современные коллекции доказывают, что это не просто бюджетный, а действительно удобный вариант. Он отлично подходит для кухонь, коридоров и прихожих — устойчив к влаге, износоустойчив и прост в укладке.

Мы рекомендуем линолеум тем, кто хочет быстро и недорого обновить интерьер. Особенно это актуально для съемного жилья, детских комнат или мастерских. Покрытие мягкое, теплое и тихое при ходьбе, а уложить его можно даже без помощи специалистов.

Сегодня линолеум выпускается в самых разных дизайнах — от однотонных до имитации дерева, плитки или ткани. Новые технологии печати делают внешний вид привлекательным, а срок службы — неожиданно долгим даже у доступных по цене моделей.

Фото - © Рулон линолеума/© Алексей Круковский / Фотобанк Лори

Паркет: текстура дерева и природная эстетика

Паркет выбирают те, кто ценит тепло и натуральность дерева. Он подходит для гостиных, спален и кабинетов, где важен уют. Разнообразие пород и способов укладки позволяет вписать его в любой интерьер — от классики до модерна.

Это покрытие требует немного больше ухода, но при правильной укладке и контроле паркет влажности служит долго, сохраняя цвет и текстуру. Он хорошо глушит шаги, создавая акустический комфорт. А при износе покрытие можно отреставрировать — шлифовкой и обновлением масла.

Фото - © Паркет в интерьере/© Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Как выбрать под стиль интерьера?

Минимализм и сканди : выбирайте ламинат или паркет светлых тонов, с матовой поверхностью и натуральной текстурой.

Классика и неоклассика : уместен паркет с выразительным рисунком или теплый линолеум под дерево.

Лофт и индустриальный стиль : идеально подойдет ламинат с эффектом бетона или состаренного дерева.

Прованс и кантри : рекомендуем использовать паркет или ламинат с выбеленной структурой, с эффектом ручной работы.

Эклектика и бохо: хорошо смотрится линолеум с яркими орнаментами или геометрическим рисунком, создающим акцентную зону в интерьере.

Советы от наших специалистов

Учитывайте влажность: для кухни и прихожей выбирайте влагостойкие материалы. Продумайте шумоизоляцию: ламинат требует подложки, а линолеум — ровного основания. Не забывайте о толщине покрытия: она влияет на срок службы и комфорт при ходьбе. Не пренебрегайте уходом: даже самое прочное покрытие нуждается в регулярной чистке мягкими средствами. Комбинируйте материалы: например, ламинат в спальне и линолеум в прихожей помогут зонировать пространство. Сравнивайте образцы вживую: освещение в помещении может сильно повлиять на восприятие цвета и фактуры. Учитывайте мебель и двери: оттенок и стиль покрытия должны гармонировать с остальными элементами.

Что выбрать в итоге?

Каждое покрытие достойно внимания. Если нужен универсальный вариант — выбирайте ламинат. Для практичных решений и быстрого ремонта подойдет линолеум. А если хочется уюта и благородства — присмотритесь к паркету. Мы готовы помочь подобрать вариант под ваш интерьер, бюджет и образ жизни с доставкой по России — просто обратитесь к нам за консультацией.

Для сомневающихся мы советуем взять несколько образцов и посмотреть, как они выглядят вживую при дневном и искусственном освещении. Это поможет избежать ошибок и выбрать покрытие, которое действительно порадует.

Реклама. ООО Строительный Торговый Дом «Петрович» ИНН 7802348846