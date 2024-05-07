Подать заявку на соципотеку в Подмосковье теперь можно онлайн

В Московской области оформить социальную ипотеку могут медики, педагоги, молодые ученые и уникальные специалисты оборонно-промышленного комплекса, а также тренеры. Теперь подать заявление можно полностью в электронном виде через регпортал. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«В Московской области упростили процесс подачи заявок на оформление льготной ипотеки. Специалисты, которые работают в нашем регионе и соответствуют критериям программы, получили возможность стать ее участниками онлайн. Для этого нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить поля электронной формы и прикрепить документы к заявлению. Далее необходимо дождаться ответа, который будет направлен в личный кабинет», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2016 года. Она направлена на привлечение квалифицированных специалистов в регион. По условиям программы правительство Московской области предоставляет субсидию 50% от стоимости жилья при оформлении первоначального взноса и в течение 10 лет ежемесячно компенсирует сумму основного долга по кредиту. Участник выплачивает только проценты по ипотеке.

Услуга «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка». В карточке госуслуги можно изучить подробные условия программы и подать заявку. Услуга предоставляется бесплатно.

На региональном портале можно воспользоваться более чем 370 услугами в электронном виде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.