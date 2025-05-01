Подать заявку на конкурс «Весна Победы» жители Люберец могут до 12 мая

В городском округе Люберцы продолжается прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Весна Победы». Заявки принимаются до 12 мая 2025 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета

Цель конкурса — создание уникальной атмосферы Победы, чествование Победителей, увековечение подвига народа и подчеркивание всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В конкурсе предусмотрено оформление витрин и входных групп социальных объектов, торговых предприятий, объектов общественного питания, сферы услуг и гостеприимства с последующим определением лучших решений. Подробное положение о конкурсе, описание номинаций и требования к заявкам размещены на официальном сайте: https://города-россии.рф/.

Рекомендуется использовать официальный брендбук: https://www.may9.ru/.

Участие бесплатное. Один заявитель может подать только одну заявку в одной из номинаций регионального этапа.

Заявки принимаются на адрес электронной почты: SmirnovaIulAle@mosreg.ru с указанием ссылки на конкурсные материалы, размещённые в электронной поисковой системе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.