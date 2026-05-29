Камень преткновения: стоит ли расставаться с партнером из-за плохих подарков

Подарки — это язык, и если партнер систематически дарит не то, важно разобраться, что именно происходит. Есть принципиальная разница между человеком, который не слышит вас, и человеком, который дарит от чистого сердца, но с другим вкусом. Об этом РИАМО сообщил психолог Юрий Падоров.

Психолог уточнил, что первый сценарий — тревожный.

«Если вы прямо говорили, что любите и что не любите, объясняли, намекали, а в ответ снова получаете то, что вам неприятно — это не про подарки. Это про невнимательность к вам как личности, про обесценивание ваших слов, иногда про скрытый контроль через дарение того, что нужно партнеру, а не вам», — сказал Падоров.

По его словам, второй сценарий — решаемый. Партнер просто не умеет выбирать подарки, тревожится, действует по шаблону своей семьи, боится ошибиться и ошибается. Это не злой умысел, это дефицит навыка. С этим работают через открытый разговор, через списки желаний, через совместные покупки.

«Расставаться из-за неудачных подарков — нет, не повод. Расставаться из-за того, что партнер не слышит вас годами и не хочет слышать, — да, это уже симптом глубокой проблемы. Подарок — только верхушка айсберга. Смотрите на то, что под водой», — заключил Падоров.

