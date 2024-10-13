Подарок до звонка: Эрдоган тщательно подготовился ко дню рождения Путина

Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал российскому лидеру Владимиру Путину в подарок красивую вазу. Об этом сообщает kp.ru .

«Почему акцентировали внимание на этом? Потому что сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом», — подчеркнул Юрий Ушаков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Ранее Ушаков рассказал, что турецкий лидер прислал Путин хороший подарок на день рождения, но не уточни, что именно это было. При этом он рассказал, что подарок стоил «чуть побольше», чем 3 тыс. рублей. Именно такая сумма установлена для презентов госслужащим в РФ.

Президенту страны исполнилось 72 года 7 октября. Он провел день рождения в рабочем режиме.