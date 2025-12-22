сегодня в 19:11

Подарки к Новому году от главы Ямала получат около 4 тыс детей с ОВЗ

Около четырех тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья получат новогодние подарки от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, пишет «Север-Пресс» .

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в Волноваху направили 71 праздничный набор.

«Праздничные наборы вручают на новогодних елках в муниципалитетах. В Волновахский муниципальный округ отправлен 71 подарок», — уточнили в пресс-службе.

В состав подарка входят портативная колонка-ночник, обучающий блокнот и комплект для творчества.

Одним из первых, кто получил подарок, стал семилетний мальчик из Салехарда. Его мама рассказала, что особенно ребенку понравился набор для рисования. Получить подарки можно как на утренниках, так и через органы социальной защиты.

