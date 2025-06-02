Подарки и амулеты для участников СВО сделали дети Люберец

Дети сотрудников Люберецкого МФЦ собственными руками изготовили подарки и амулеты для военнослужащих, а также написали письма с пожеланиями для героев, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Дети смогли лично передать письма и изготовленные подарки представителям Люберецкого отделения ассоциации ветеранов СВО для дальнейшей отправки в зону боевых действий. Они также пообщались с военнослужащими и с интересом слушали их рассказы», — отметил руководитель Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

Он добавил, что никто не может выразить свои чувства более искренне, чем дети. Их письма и подарки поддержат бойцов в зоне СВО и станут еще одним важным шагом на пути к Победе.

Мероприятие прошло при участии замглавы городского округа Люберцы Константина Карпова и руководителя Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александра Кулагина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.