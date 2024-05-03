Подан иск об освобождении береговой полосы Рузского водохранилища в Волоколамске

Межрайонная природоохранная прокуратура направила исковое заявление в суд по факту нарушения природоохранного законодательства в городском округе Волоколамск. Ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что здесь были нарушены ограничения, установленные для зон с особыми условиями использования территории. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что прокуратура проверила состояние участка земель сельхозназначения в деревне Глазово, который принадлежит гражданину.

«Установлено, что в водоохранной зоне возведены несколько объектов — нежилое здание, бетонная площадка и подъезд к воде. Нарушение усугублено тем, что объекты расположены, в том числе, в «жесткой» зоне санитарной охраны источников водоснабжения», — отметил Фирсов.

В исковом заявлении, поданном в интересах Минэкологии, прокуратура просит суд признать здания и сооружения незаконными постройками и обязать владельца ликвидировать их.

Позиция истца будет поддержана министерством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.