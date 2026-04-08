Под Оренбургом мужчину оштрафовали за «сильное рукопожатие»

В Оренбургской области завершилось необычное судебное дело. Местный житель был привлечен к ответственности за то, что слишком крепко пожал руку пожилому мужчине, сообщает Telegram-канал «112» .

Конфликт между двумя соседями начался из-за ссоры дочери 53-летнего жителя с 77-летним знакомым семьи. В ходе выяснения отношений более молодой мужчина так сильно сжал руку пенсионера при рукопожатии, что тот испытал боль.

Пострадавший пожилой мужчина решил не оставлять произошедшее без внимания и обратился в суд. По итогам разбирательства виновнику был назначен штраф в размере 1000 рублей.

Признанный виновным мужчина не согласился с вынесенным решением и попытался его оспорить, однако апелляция не принесла результата — суд оставил приговор в силе.

