Под Одессой «задули» монтажной пеной сирену воздушной тревоги, мешающую спать

Жители Теплодара в Одесской области вывели из строя сирену воздушной опасности, которая была установлена на крыше жилого дома. По ночам устройство мешало спать. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале .

«В Теплодаре Одесской области жители многоэтажки задули монтажной пеной сирену воздушной тревоги, которая мешала им спать», — говорится в сообщении.

Накануне под удар российских сил попал важный для ВСУ железнодорожный мост в Одессе. Украинский логистически-транспортный объект получил повреждения в результате атаки ударных беспилотников.

ВС РФ после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. При этом российские бойцы не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.