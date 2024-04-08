В Одессе важный для ВСУ железнодорожный мост попал под удар российских сил
Глава Одесской ОВА заявил о повреждении транспортно-логистического объекта
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В результате атаки ударных беспилотников по Одесской области повреждения получил транспортно-логистический объект, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
По его словам, минувшей ночью украинские силы ПВО уничтожили 4 дрона.
«Есть попадания в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект», — заявил Кипер.
Глава Одесской ОВА добавил, что обломками сбитого дрона повредили АЗС. Люди не пострадали.
По данным Telegram-канала «Операция Z: военкоры русской весны», под удар российских сил попал железнодорожный мост в Одессе. В нем образовалась дыра, ж/д полотно повреждено, но пролеты устояли.