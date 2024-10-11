Под Можайском открыли памятник Карлу Тюрмеру

Карл Францевич Тюрмер — лесовод немецкого происхождения, проработавший всю жизнь в России. С 1853 года по приглашению графа Алексея Уварова начал вести научную и практическую деятельность в тогда еще Порецком имении.

Здесь он вырастил почти 6 тысяч гектаров смешанного леса, причем половина деревьев сохранилась до настоящего времени. Мало кому из последователей удавалось достичь таких высот. Труды Тюрмера ценятся до сих пор, а методы работы используются в современной науке.

«Дело Тюрмера продолжается и по сей день. Можайские лесничие успешно ведут работу по сохранению наследия — проводят вырубки, следят за состоянием лесов. Им в помощь — участники наших 14 школьных лесничеств, которые с интересом перенимают опыт и знания наших лесников», — рассказал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

В этот же день в Уваровском участковом лесничестве состоялась научная конференция, посвященная трудам Карла Тюрмера.

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