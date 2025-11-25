Под Клином раскрыли секреты изготовления уникальных елочных игрушек

На знаменитой фабрике «Елочка» под Клином показали, как создаются главные символы Нового года. Предприятие, где уже 138 лет хранят традиции создания уникальных игрушек, раскрыло секреты пятиэтапного процесса рождения стеклянных украшений, каждое из которых является результатом кропотливого ручного труда.

Клинское предприятие «Елочка» является одним из крупнейших в России в сфере народных художественных промыслов. На протяжении 138 лет его искусные мастерицы вручную создают эксклюзивные елочные украшения. Производство каждого из них состоит из пяти последовательных стадий.

Первый шаг — это выдувание. Стеклодувы, используя горелку, нагревают стеклянную трубку, непрерывно поворачивая ее для достижения однородности. Как только материал становится достаточно пластичным, мастера применяют различные методы, чтобы придать ему форму шаров, подвесок, гирлянд, медальонов или наверший. Следом заготовки отправляются на металлизацию в вакуумной камере, где под воздействием паров алюминия они приобретают зеркальный серебряный фон. После этого их окрашивают специальными составами, используя технику окунания или напыления.

Завершающая стадия — самая творческая и кропотливая, требующая от мастериц высочайшего профессионализма. В цеху художницы вручную расписывают игрушки. Они наносят традиционные орнаменты, узоры и картины легкими движениями кисти, а затем декорируют изделия сверкающими блестками, которые добавляют ощущение волшебства и праздника.

Большую ценность представляет сохранение образов любимых героев русских сказок, которые фабрика бережно хранит, передавая из поколения в поколение, при этом обновляя дизайн. Параллельно здесь постоянно разрабатываются и новые модели. Среди новинок сезона можно отметить белых птиц с пером на прищепке, композиции с летними ягодами и воздушные шары с изображением Деда Мороза и Снеговика. Идея для последних была почерпнута художниками с местного фестиваля воздухоплавания «Город на ладони».

Готовые изделия помещают в узнаваемые фирменные коробки и направляют в разные уголки страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.