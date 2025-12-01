Под Екатеринбургом закладчиков стали искать с помощью дронов

В Свердловской области для выявления лиц, распространяющих наркотики через закладки, начали использовать беспилотные летательные аппараты, сообщает URA.RU .

Оперативники из отдела по борьбе с наркопреступностью в течение двух суток вели наблюдение за подозреваемыми в Ревде с помощью дрона.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как дрон поднялся в небо, затем с помощью приближенной съемки следил за злоумышленниками, которые осматривали территории. Позднее их задержали.

Задержанные, действуя по указанию координатора, ежедневно создавали не менее 30 закладок, получая за это вознаграждение в размере 4 тысяч рублей. Все их действия были задокументированы с помощью дрона.

Теперь мужчинам может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, а также штрафы в размере до 500 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.